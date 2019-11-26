大陸官媒新華網「新華時評」25日深夜以〈止暴制亂，香港需要穿雲破霧再出發〉為題發文指出，香港的未來，一切有賴於廣大香港市民能否按照「一國兩制」方針為香港找到正確的前進方向。在前所未有的亂局之後，重拾艱難年代的氣魄，穿雲破霧，以智慧和勇氣迎難而上，才是香港人應有的姿態與選擇。

時評表示，為保證區議會當日選舉免於暴力，特區政府、香港警隊、愛國愛港陣營付出了巨大的、艱辛的努力。可以說，選舉當日未發生大規模、惡劣暴力活動，選舉總體安全、有序、平穩，這是香港各界努力的結果，反映了香港人心思安、人心思定。

但需要指出的是，目前的平穩仍然是不牢固的。為香港不被暴力所吞噬，為避免香港進一步沉淪，香港社會各界需要協力盡快跨過暴力和混亂的泥淖，盡快回到法治和理性的軌道上重新出發。

時評說，香港已歷經5個多月風波，盡管滿目瘡痍，但香港的優勢和條件仍讓我們對明天保有信心。香港是全世界最自由經濟體之一，國際金融中心的地位沒有受到根本衝擊，國際創科中心的建設正在有序推進，香港科研和專業人才的水準和規模也有口皆碑。「更重要的是香港背後是祖國，在『一帶一路』和粵港澳大灣區建設的新時代重要機遇下，香港可充分發揮自身所長，在服務國家的同時獲得自身充分發展。」

文章強調，需要提醒的是，如果想讓香港優勢得以充分繼續發揮，香港民眾特別是年輕人要有更廣闊的視野、更長遠的目標，切實增強國家和民族認同感。

香港社會更需認真思考在「一國兩制」下如何正確認識香港與大陸的關係，在憲制秩序的基礎上讓兩者成為情感與命運的永遠共同體。切忌被別有用心的勢力所誤導，在無止境的混亂中越陷越深，讓香港未來主人翁變成呼嘯街頭「失去的一代」。

(中時 )