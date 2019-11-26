台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中指出，雖然國民黨的不分區名單比民進黨的好的多，但是卻仍然引起社會的批評，以致於國民黨的政黨支持度下滑，因此他建議國民黨需要超越安全論述的和平論述。

張亞中表示，對國民黨不分區名單的批評，有些是來自國民黨內部各大山頭力量的攻擊，而來自民進黨的攻擊則在於，名單中某些人選過於「親中」，會危害台灣安全。

張亞中指出，由「愛台灣、護主權」所引出的「台灣安全」論述，一直是民進黨的主要論述，國民黨不敢挑戰，兩岸目前仍然處於政治敵對狀態，因此，民進黨的「台灣安全」論述取得了戰略優勢地位，國民黨被迫一直要解釋，不分區名單中某些代表不會賣台。但國際關係有一個現象叫做「安全困境」，也就是敵對雙方為了追求自己安全的做法，反而可能使得彼此敵意更加深，結果使得情勢變得更「不安全」。民進黨的「台灣安全」論述及現有作法即會讓台灣陷入安全困境，不會讓台灣變得安全，反而是愈來愈不安全。

張亞中建議，國民黨要突破民進黨的「台灣安全」說，就必須要提升「台灣安全」至「兩岸和平」論述。民進黨的心態及作法，不可能為兩岸創造和平，國民黨才有創造兩岸和平的可能。在兩岸和平論述下，退役將領或台商去大陸不會危及台灣安全，反而可增加兩岸交流，化解敵意、增進了解、為促進兩岸和平創造機會。

張亞中指出，「誰設定議題，就可以主導選戰」。國民黨必須在最後階段掌握這場選舉的意義所在，不要將2020年的選舉定義成「統獨大戰」或「誰能保台」，而應該是「如何保台」、「哪個黨可創造和平」及台灣「要和還是要戰」的抉擇。

只談安全，人民必須多花錢用於安全防禦，而難以賺到錢。只有和平，才能確保安全，才會有經濟發展，人民才會有錢。國民黨可以考慮提升目前的「台灣安全、人民有錢」論述，為「兩岸和平、台灣安全、人民有錢」！

(中時 )