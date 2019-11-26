血管會隨著年紀逐漸老化。有研究指出，50幾歲族群有高達80%的人有動脈硬化問題，提高中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。日本醫師真島康雄以患者和自己親身實行的經驗，推薦每天喝2碗蔬菜味噌湯，可望能活化巨噬細胞，清油保護血管，有助於預防動脈硬化。

早安健康報導，日本真島消化器診所院長、醫學博士真島康雄表示，他曾分析超過5800名患者的飲食習慣、血管狀態等，發現脂肪和油會變成非常小的粒子進入血液，在血管中形成硬塊斑，導致血管變細，血液流動變差。

真島康雄說，「蔬菜味噌湯」加入了大量的蔬菜，可活化能吞噬血管中硬塊斑的「巨噬細胞」，藉此預防塊斑產生、防止動脈硬化。同時，味噌的β伴大豆蛋白、大豆卵磷脂等營養，都對預防動脈硬化有幫助。再加上蔬菜含有分解油脂的消化酵素「脂肪酶」，具有良好的解油效果。

真島康雄建議，將大量各式蔬菜加上1大匙味噌、水一起煮成湯，每天喝1到2杯就夠。選用的蔬菜推薦膳食纖維豐富的根菜類、香菇、含鎂的葉菜類等。

(中時電子報)