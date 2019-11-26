香港不老女神邱淑貞，即使51歲了仍保養得宜，而她的大女兒沈月，更是遺傳媽媽的好基因，被譽為「最美星二代」，近日她首次登上雜誌封面，電眼美貌和修長美腿，讓網友看完都戀愛了。
沈月近日登上香港《ELLE》雜誌12月封面，換上多套造型的她，也表示非常緊張，「我還是不習慣被鎂光燈所聚焦」，照片中她雖然沒有多餘的裝飾，卻也展現出她的清新可人的氣質，水嫩皮膚加上一雙電眼，加上修長美腿，讓網友看了都暈船，直呼「真的美爆了」、「好像看到邱淑貞年輕的樣子」、「這一家子顏值真的沒話說」。
(中時電子報)
香港不老女神邱淑貞，即使51歲了仍保養得宜，而她的大女兒沈月，更是遺傳媽媽的好基因，被譽為「最美星二代」，近日她首次登上雜誌封面，電眼美貌和修長美腿，讓網友看完都戀愛了。
沈月近日登上香港《ELLE》雜誌12月封面，換上多套造型的她，也表示非常緊張，「我還是不習慣被鎂光燈所聚焦」，照片中她雖然沒有多餘的裝飾，卻也展現出她的清新可人的氣質，水嫩皮膚加上一雙電眼，加上修長美腿，讓網友看了都暈船，直呼「真的美爆了」、「好像看到邱淑貞年輕的樣子」、「這一家子顏值真的沒話說」。
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