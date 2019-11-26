去年台中一名罹癌的何姓女子因被「合樂美學」公司直銷幹部洗腦，吃「麗富康」公司的健康食品治病，延誤就醫而亡，但這2家直銷公司並未因此收斂還變本加厲。離職幹部萍萍（化名）向本刊透露，許多會員在幹部的慫恿下動念買車，且買的車一定要有百萬名車等級，背後的原因令人不敢置信。

CTWANT 》黑心直銷公司逼墮胎 出怪招洗腦會員借信貸

本刊調查，假設有會員買了日系T牌車，還會被嘲笑「買那什麼車？你是協理欸！」而買了車的會員，卻因公司的「潛規則」淪為高階幹部的司機，「如果沒有作的話，人家會覺得你沒有職場倫理，其實一切都是旁人給的無形壓力，就好像宗教的洗腦，幾乎沒人敢違背。」萍萍無奈說。

曾在合樂內擔任幹部近3年的阿漢（化名）也表示，自己當初一賺到獎金也是在其他人慫恿下買了進口車，雖開著名車但戶頭只剩500元，一想到自己每天工作到凌晨3、4點，隔天早上10點又要上班，「根本不曉得自己在幹嘛」，其他高階幹部要他顧好身體，還說「你不是有儲值，可以拿去買健康食品」，讓阿漢聽了也只能苦笑。

記者致電麗富康總監吉女詢問會員指控的種種行徑，吉女僅回應「我聽不懂你在說什麼。」隨即以有事要忙匆匆掛斷電話，不願再多作說明。記者另致電合樂公司高層林女詢問有關何女家屬的指控，但接電話的員工僅表示「林小姐事務繁忙，已留言請高層助理代為轉達。」但截至截稿之前記者仍未收到林女回應。

許多會員在幹部的慫恿下動念買車，且買的車一定要有百萬名車等級。（圖／讀者提供）

(中時電子報)