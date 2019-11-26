台中市北屯區1處茶館停車場昨天傍晚發生搶奪砍人案件，販售西藏天珠的50歲張姓男子疑遭設局，遭佯裝買家的3名男子砍成重傷後強拉上車，丟霧峰山區傷重不治，警懷疑應並非單純搶劫事件，而是幕後有人指導另有目的，目前正深入追查。

台中一名天珠商人遭強盜殺害棄屍，警追查幕後藏鏡人當中。(戴志揚翻攝)

這起強盜殺人的案件動機相當可疑，因為死者與四人並不相識，而且為何相約在郊外停車場外交易，而且遭搶的天珠並非稀有高價品，為何會引起殺機，如果以單純財務價值來說並不值得痛下殺手，因此警方懷疑另有原因，落網的4人看似只是執行任務的殺手，將全力追出幕後真兇。

外界臆測，李姓主嫌等4人有計畫性設局，引誘張姓藝品商人落入圈套，願出面交易，有機可乘便搶奪高檔天珠，但張男販售藝品多年，與4嫌並不相識為何選擇獨自1人戶外交易？是否因貨源不明或假貨惹來殺機？警方表示，須進一步查明以釐清整起案情。

據了解，警方逮捕無業4嫌，其中26歲李姓男子疑策畫整起「假交易、真搶劫」主嫌，另3名嫌犯分別為20歲李姓、21歲蔡姓、22歲洪姓男子，警方獲報1小時內追查至霧峰山區逮人，發現張姓藝品商人躺在道路旁，無生命跡象；4嫌向警方供稱，原想搶劫，因死者張男抵抗，才持刀殺人。

據了解，4嫌以購買天珠為由，當天中午要死者張男張姓藝品商人，攜價格不斐的天珠外出交易，在北屯區1家著名茶館後方停車場，驗貨交易，遂下手行搶，雙方一陣扭打後，李姓主嫌持刀將張男砍成重傷，另2人將張男擄上車朝霧峰山區逃逸，警獲報前往霧峰山區逮人，查獲犯案凶刀、逮捕涉案4嫌。

凶嫌為搶奪財物殺人，死者張姓藝品商人因奮力抵抗，導致頭、頸部有嚴重刀傷，當警消獲報抵達時，因刀傷嚴重送醫仍不治；李姓主嫌也與張姓死者發生扭打，導致手指刀傷、肌腱斷裂並送醫縫合無礙，另1名歹徒頭部撕裂傷並包紮，警方另於犯案車輛內起初1把鐵鏟，臆測歹徒行凶早有預謀，搶奪動機不單純。

(中時電子報)