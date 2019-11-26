王品集團推出的年菜組〈鼎鮮御膳六菜宴〉，主菜是青花驕經典麻辣鍋底組。（圖／王品集團）

王品年菜〈開運鹽蒸蝦〉標榜是總舖師私房菜，以獨家特調薑醋汁提味。（圖／王品集團）

王品年菜〈櫻花蝦米糕〉，採用東港正統櫻花蝦，加入香Q糯米進籠炊蒸。（圖／王品集團）

王品年菜〈如意醬鴨翅〉，標榜是採精選肉質鮮美的上等鴨翅，以陳年老滷及冰糖精心熬製，一份8隻。（圖／王品集團）

王品年菜〈青花驕經典麻辣鍋組〉 強調鮮香麻辣湯頭，隨鍋底附有以青花椒入菜的獨家產品「青花驕特色丸」。（圖／王品集團）

過年要「年年有餘」，王品年菜〈清蒸酸甜石斑魚〉不用坊間常見的鱸魚入菜，特選要價近千元重達600g的新鮮石斑，以獨特的越式手法烹調。（圖／王品集團）

王品年菜〈富貴滷豬腳〉的是集團品牌〈丰禾日麗〉熱賣招牌菜。（圖／王品集團）

王品〈青花驕經典麻辣鍋〉，曾被網路溫度計網友票選全台必吃麻辣鍋前五名。（圖／王品集團）

2020年農曆新年來得早，為搶攻產值超過20億元的年菜圍爐商機，立足市場26年的王品集團今年首度揮軍挺進年菜外賣市場，集合了旗下〈丰禾日麗〉、〈享鴨〉、〈青花驕〉與〈沐越〉等4大中菜與東方菜系品牌，從318道菜色中，精選出最受食客歡迎、點餐率最高的菜品，由集團旗下萬鮮公司根據品牌提供的食譜配方委由合格中央廚房生產並經食安檢測，推出〈極品御膳六菜宴〉與〈鼎鮮御膳六菜宴〉兩套年菜組合，即日起至12／15日前訂購，可享有早鳥優惠，其中〈極品御膳六菜宴」原價3680元、早鳥價2,999元，〈鼎鮮御膳六菜宴〉原價3380元、早鳥價2,888元，團購並另有優惠，王品集團希望藉此訂價策略挑戰市場CP值最高的年菜組合。

為擴大集團營運規模並創造新的成長曲線，王品集團去年成立萬鮮公司，除負責集團旗下各品牌採購，並負責食安檢測，也對外接單生產跨入零售市場。今年又同時通過ISO 17025、ISO 22000認證資格，是台灣首家取得雙認證的餐飲公司。今年萬鮮以品牌力與食安雙重優勢跨入禮盒市場，陸續推出包括〈丰禾日麗〉的果乾、〈hot 7〉黃金泡菜、〈莆田〉辣媽醬、〈原燒〉中秋烤肉禮盒等。

為搶攻20億元的年菜商機，王品萬鮮今年首次進軍年菜市場，消費者在王品集團既有的200多家門店可以下單，也結合全家超商、MOMO、蝦皮購物，透過更多元通路擴大市占。

王品集團推出的兩組年菜家宴，分別以「年菜之王」─〈福壽全佛跳牆〉和〈青花驕經典麻辣鍋底組〉為套組中的主角。除了主菜，另外都搭配5道菜品，包含了〈丰禾日麗〉的〈櫻花蝦米糕〉、〈富貴滷豬腳〉、〈開運鹽蒸蝦〉、〈沐越〉的〈清蒸酸甜石斑魚〉、〈享鴨〉的〈如意醬鴨翅〉。王品集團強調，這些菜式都是各品牌中點餐率最高、消費者口碑最好的菜色，每組年菜份量足重6.5公斤，可供6至8人團圓圍爐享用且吃巧又吃飽。

王品集團首次揮軍年菜市場作足功課與準備，根據王品作的問卷調查顯示，婆婆媽媽最擔心買到的「踩雷年菜」第一名就是有「年菜之王」之稱的〈佛跳牆〉。讓家庭主婦感到「踩到雷」的癥結點是，有些冷凍佛跳牆買回家加熱後，整鍋湯變得混濁、口感也會變差。原因是均間不少冷凍年菜，多數廠商都採用半熟食材，直接殺菌後真空包裝，雖然可以避免這些缺點，但是湯頭不夠鮮甜、食物的口感也不如到餐廳現做的常溫年菜。

為了提升口感與味道，王品〈極品御膳六菜宴〉年菜套組中的〈福壽全佛跳牆〉，標榜是由〈丰禾日麗〉主廚「阿璋師」用傳統工法，每道食材都先經過油炸後，再用直火慢燉4小時以上，讓食物美味精華和芋頭風味的高湯融合，整盅鍋物重2.5公斤（不含容器），非常澎湃。

王品年菜〈鼎鮮御膳六菜宴〉套組的主菜是〈青花驕經典麻辣鍋底組〉，〈青花驕經典麻辣鍋〉曾被《網路溫度計》網友票選「全台必吃麻辣鍋」排行榜上前五名。有別於使用傳統乾花椒入湯，青花驕的麻辣鍋是以頂級低溫保鮮「重慶江津九葉青花椒」為味道主角，湯頭底韻豐足、鮮麻不躁烈、醇厚不膩口，入口後香麻清爽。年菜套組並隨鍋搭配以青花椒入菜的獨家產品〈青花驕特色丸〉。

象徵年年有餘的魚料理是團圓飯中的要角，王品不用坊間常見的鱸魚入菜，特選要價近千元重達600g的新鮮石斑，以獨特的越式手法烹調推出〈清蒸酸甜石斑魚〉，酸甜口味加上Q嫩彈牙的魚肉，提供圍爐新選擇。

〈櫻花蝦米糕〉是宴會常見菜式，王品採用東港正統櫻花蝦，加入香Q糯米進籠炊蒸，寓意「步步高升」。〈開運鹽蒸蝦〉是選用白蝦並搭配調薑醋汁組合。〈富貴滷豬腳〉是〈丰禾日麗〉的熱銷菜並獲許多網友好評，口感Q彈帶勁。〈如意醬鴨翅〉則是精選肉質鮮美的上等鴨翅，以陳年老滷及冰糖精心熬製，一份8隻，是過年期間聊天守歲必備良伴。

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