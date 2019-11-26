列名國民黨不分區名單第2、第19名的葉毓蘭、台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋，今天接受廣播節目專訪。針對不分區排序從第7改為19，李玉嬋直言，「是慘的」。

李玉嬋和葉毓蘭今接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》訪問，主持人周玉蔻詢問李玉嬋，「你從不分區第7的安全名單，變成19名，難道不慘嗎？」李玉嬋說，「7變19是慘的，但我還是在不分區名單裡面」。她說，每個人都要有面對壓力的對策，只要知道自己還有機會，而且不是只有自己還有團隊，這對她還是喜事。

周玉蔻也問，「為何從第7調整到第9？」李玉嬋卻說，「我也不認識權貴」，但這幾天有問國民黨祕書長曾永權，對方說這是選舉的結果；而在三中全會的投票過程中，許多黨員或許不認識她，但最後也是得到近100票的支持，這對她是種肯定，相信這次就算沒進安全名單，但也必須接受現實與事實。

(中時 )