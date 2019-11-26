獄警一般的工作是看守犯人，不過國外一名外型亮麗，身材姣好的女獄警「工作範圍」顯然不只這些。該名獄警被人指控，竟然在監獄中和一名受刑人發展出不正當的關係，大玩「監獄play」且時間長達4個月，此事一出震驚了社會。
據《北威爾士生活報》報導，現年27歲的剛恩(Ayshea Louise Gunn)在一間男性監獄裡面擔任獄警，她被指控與一名囚犯有「不正當關係」，時間長達4個月。由於該案件太過嚴重，連地方法官都無法處理，因此暫時獲保，目前該案件將交由最高法院審理，而剛恩將於下個月23日到最高法院出庭。
不過根據剛恩的律師表示，剛恩在去年時已經承認此事，而國外新聞媒體，則諷刺的表示，由於監獄內的男人都非常的孤單，因此剛恩非常容易能找到她想要的「壞男孩」，並表示「如果她想要的話，那可能會是一場不間斷的性愛派對」。
(中時電子報)
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