NBA今天公布30支球隊實力排行榜，擁有詹姆斯與安東尼戴維斯的湖人雄霸榜首之位，阿提托康波坐鎮的公鹿緊追在後，金塊與快艇分居三、四，目前5連勝在手的獨行俠首度殺進前五。

湖人7連勝，14勝2敗戰績全聯盟第一，許多場次的勝分差都在5分內，可見得關鍵時刻湖人球員掌控得宜，安東尼戴維斯與波普的外線投籃命中率41%41%。

雖然字母哥碰到低潮，三分球與罰球的命中率都創新低，但公鹿依舊7連勝，攻防節奏與淨勝分全聯盟第一。

金塊最近10場比賽有7場比賽將對手得分壓制在場均得分之下，還有金塊的防守是全聯盟第二好的球隊，以及壓制對手在中距離出手命中率最強的球隊。

里歐納德與保羅喬治聯手後快艇3連勝，但接下來15場11戰客場，包含4個背靠背的比賽，難度相當高，對於快艇而言是一次嚴苛考驗。

獨行俠在東契奇帶領下拿下5連勝，這是獨行俠自2016年以來的第一次5連勝佳績，本周將遭遇洛杉磯雙雄，硬仗連連。

(中時電子報)