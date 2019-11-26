「合樂美學」與「麗富康」兩家直銷公司，先前因「何鳳娟事件」，引發喧然大波。離職幹部萍萍（化名）向本刊透露，他們為鼓吹會員為公司賣命，就連結婚、生小孩的人生大事都想掌控。

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萍萍透露，曾有會員因為傳出在談戀愛，公司竟然派員每天關心打聽，想方設法棒打鴛鴦，甚至不惜派人在會員家門口站崗，為的就是拆散雙方，目的是為了讓會員保有最佳銷售戰力，讓所有會員心無旁鶩為公司賣命，「過去有會員因為準備結婚花費時間太多，導致業績不佳，還當面哭著跟大家道歉懺悔說真的沒時間賺錢。」

不僅如此，還有會員曾向幹部表示「最近要準備提親」，得到的不是祝賀的語句，竟換來一句「傻眼欸」，讓該名會員當下不知如何是好，甚至有幹部當面批評該名會員的男友「他看起來沒有肩膀」，當場詛咒該名會員「你們結婚2年不到就會離婚」，為的就是希望會員不要因為感情中斷直銷事業，讓公司損失利益。

記者致電麗富康總監吉女詢問會員指控的種種行徑，吉女僅回應「我聽不懂你在說什麼。」隨即以有事要忙匆匆掛斷電話，不願再多作說明。記者另致電合樂公司高層林女詢問有關何女家屬的指控，但接電話的員工僅表示「林小姐事務繁忙，已留言請高層助理代為轉達。」但截至截稿之前記者仍未收到林女回應。

(中時電子報)