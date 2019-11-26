日前一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響台灣選舉，國民黨總統參選人韓國瑜嚴正澄清，若去年高雄市長選舉有拿共產黨一塊錢，他辭去高雄市長，今年總統大選若有拿一塊錢，立刻退出總統選舉。對此，資深媒體人黃暐瀚直喊「放大絕」。他也認為，國安單位快出來講，不要龜縮，不要逃避，該是「直球對決」的時候了。

黃暐瀚在臉書指出，韓國瑜有沒有拿八千萬選去年的高雄市長？幾大電視台，網紅youtuber，有沒有被吸收，被中共控制洗腦台灣人？「你不是王立強，我也不是王立強，誰說的對？誰說了算？誰？」

對於韓國瑜說「2018年選高雄市長，不要說2000萬人民幣，如果我有拿1塊錢，立刻辭掉高雄市長；如果有拿1塊錢參選中華民國總統，立刻退出總統大選」，黃暐瀚讚「直接放大絕」，不只今年，還含去年，只要拿中共一塊錢，遊戲結束，直接掰掰。不過都賭這麼大了，總該信了吧？黃認為，不信的，還是不會信的。

黃暐瀚也呼籲國安單位該出來說說話！去年11月24日選舉到現在，已經過整整一年多，若去年還沒掌握，都一年過去了，有沒有共資介入，總可以跟社會說明了吧？有被介入，介入多少？金額多大？誰被掌控？都講出來。

黃暐瀚指出，若韓國瑜真的接受中共資助，當中共的傀儡，這樣的總統，能讓他當選嗎？直接公布證據，讓韓匪無所遁形，直接踢出總統選舉，少來危害中華民國的主權。這麼做，才叫「愛台灣」、「顧主權」，黃喊「國安單位，快出來講，不要龜縮，不要逃避，該是『直球對決』的時候了」。

(中時電子報)