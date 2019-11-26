雲林科技大學在雲林縣古坑桂林村開辦「職人學院」，以薑黃等當染料，發展自然染。（許素惠攝）

雲林縣古坑桂林村女茶隊每位都是領有證照的。（許素惠攝）

雲林科技大學透過USR計畫，協助古坑鄉桂林社區振興傳統竹筍和茶葉產業，推出「黃金山魷魚」和「桂林女茶」品牌，並開辦職人學院進行植物染織、自然農法、里山教育、特色餐飲開發等課程，為年輕人返鄉就業奠定基礎，也振興逐漸式微的地方產業。

桂林村出產竹筍，除了鮮採筍外，泰半都加工成筍干或酸筍等，至今村內還有筍寮，但是傳統煙薰鹽漬的古法技術也面臨失傳危機。

雲科大教授林崇熙、劉雯瑜師生團隊深入社區，帶領村人讓老滋味有新面貌，原本一大包裝的筍干，經村民巧手捏塑成魷魚樣，村長黃煌儀說，變成「魷魚」後，身價也不同，觸發年輕人想學的動機。

黃煌儀說，除了竹筍，桂林山區早年也是雲林產茶區之一，全盛時期全村逾9成村民家中都有茶園，人口外移及老化使許多茶園荒廢，或改種檳榔、柑橘等，目前所剩無幾，過去大家一起製茶及泡茶的美好時光很令人懷念。

為找回地方茶葉產業，師生團隊協助社區成立桂林女茶隊，邀請茶專家到社區教採茶、揉茶、製茶及泡茶，最讓人稱許的是，每位女茶隊員都取得製茶士證照，大大提升桂林茶的品質及水準，讓地方閒置茶園復活、社區再飄茶香。

林崇熙表示，適合年輕人返鄉就業的職人學院、里山生活實踐學校及桂林良食餐盒等新型態產業確實改善了社區經濟、提升社區活力，讓居民更具文化自信。

(中時 )