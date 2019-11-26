植保機代噴是未來農業趨勢，雲林有一群火人機玩家準備成立代噴機隊。（許素惠攝）

雲林環球科技大學郭雅萍從小見村人辛苦農耕，尤其噴農藥時若未掌握好風向，整個人置身在藥霧中，猶如搏命，科技讓農業也躍入人工智慧運用之列，她積極主動學習，經校方媒合業界培訓，通過艱難的5關考驗，取得植保機操作相關證照，是全國首位合格女植保機員。

餐飲系三年級的郭雅萍對故鄉水林的未來有很多想像，除了想以所學的餐飲專長，為家鄉的稻米、地瓜、玉米等農特產開發出更多美味可能外，也希望減輕務農的爸媽及村人的勞累。

外形秀氣清麗的郭雅萍玩無人機，令不少人刮目相看，她說，無人機近年來在國內發展得不錯，除了空拍、探測等外，農耕代噴為農村解決了人工短缺及人體危害的問題，這是她最想為家鄉做的事，取得證照後，準備號召同好組成代噴機隊，未來農民不必再曝露在農藥的威脅中。

校長沈健華指出，農用無人機代噴服務，明年3月31日起需持有相關證照，得通過包括農藥相關領域專業、無人植保機與農藥配量計算、飛行噴灑與效果及民航局法規內容、飛行規畫圖暨民航局回報作業、民航局學科、民航局術科等重重關卡測驗，一般通過機率很低，但郭雅萍不讓鬚眉，連過5關，是全國第1位合格的女無人植保機員，更顯難得。

(中時 )