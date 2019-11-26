為向台灣推廣青森的農漁特產，青森縣政府邀請國際餐飲業界「台灣之光」名廚江振誠擔任在臺的「觀光推廣大使」，並由江振誠以青森名物與濃漁食材入饌以「青森祭典」為主題設計整套菜單，預計於12/11日至15日在台北大直RAW餐廳上菜，餐費每人3,888元+ 10%，創異國地方政府攜手台灣獨立餐廳聯合行銷市場先例。

國人飲食「哈日」，日本地方政府經常聯合食品零售與餐飲業者來台促銷推廣。惟過去日本產官聯合來台促銷地方食材或風土名物，多與百貨公司、超級市場或是觀光飯店合作，此次與江振誠合作並在「最台最難訂位」的RAW餐廳在台主持的RAW推廣青森特產，目的就是藉RAW餐廳的知名度提高能見度並有效觸及高消費客層。

青森縣位於日本本州最北端，三面環海的青森縣，有八甲田山和世界自然遺?白神山地為首的純淨雪水，和日本海及太平洋寒暖流交會的津輕海峽，是各種豐富美味食材的寶庫，更孕育了得天獨厚的生長環境，再透過當地生產者用心全力培育，讓青森物產揚名海內外。境內擁有雄偉的自然與一年四季截然不同的風情。除春天的櫻花、夏日的祭典、深秋的紅葉、隆冬的白雪外，還可感受典藏奈良美智等青森藝術家作品的青森縣立美術館，文豪太宰治故?的濃濃人文氣息。此外還可在日本最大規模的史前文化?文聚落群「三?丸山遺跡」，看到日本古來人民的生活，感受這片土地所乘載的悠長歷史。來到青森可同時欣賞自然之美，並領略浩瀚的文化。

為了讓台灣人從「食」的角度認識青森，青森縣政府已多次邀請江振誠參訪了青森縣各式以「食』」為主軸的相關生產平台，並和許多當地職人們進行交流，從種植、養殖、製作、加工、販售、料理創作和餐飲體驗。希望江振誠對青森自然、文化、風土、人產生共鳴，再活用在青森縣所認識到的食材與所見所聞融入在料理中，進而透過江振誠精湛廚藝將『青森價值』傳遞給臺灣的食客與消費者。

在12/11日起於RAW餐廳推出的5天「青森祭典」美食餐會中，江振誠將使用的青森特色食材包括有日本產量第一的蘋果和大蒜，並有著名的「青天的霹靂」米、帆立貝、牛蒡等豐富的山海產，以及只有在青森當地吃得到的傳統鄉土料理如「菊花漬」、「生薑味噌」和「咖喱味噌牛奶拉麵」作為料理靈感。而為完整傳遞道地的「青森價值」，江振誠也將會把青森當地的獨特文化如睡魔祭、手工津輕琉璃，以及詩畫般優美景色一起在餐會中呈現。

(工商 )