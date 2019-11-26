為搶攻年產值300億元的火鍋商機，系出高雄70年老字號「汕頭泉成茶沙鍋」的「星野肉肉鍋」，繼在台北信義區新光A11開出台北首家門市後，又挺「天下第一站」台北火車站對面的在台北新光三越站前店開出新店，11/27日開幕的新店占地62坪、有80個客座位，主打主到飽，「肉品鮮蔬吃到飽」388元起，「低溫冷藏熟成系列」吃到飽488元起，訂價策略非常有競爭力。

為慶祝新店開幕，『星野肉肉鍋』 新光三越台北站前店開幕首三日祭出雙重優惠活動，每日前十組來店用餐可免費贈送三倍濃厚星野熊牛奶鍋，且只要來店用餐，可享超級好蝦桶打卡推薦評論優惠價，只要98元。

星野肉肉鍋一代店位於高雄美食天堂 - 文山特區，強力主打「大份肉、熟成肉」，開幕以來獲得顧客的喜愛。2018年星野肉肉鍋再以「肉品鮮蔬吃到飽，海鮮產地直送價」和「神級肉舖、海物天堂」為主題，重新打造二代店，以「吃到飽」營運模式在左營新光三越登場，開幕至今每至用餐時期即爆滿，且每日翻桌率超高，更以超高日營業額，創下左營新光三越全館之冠。

星野肉肉鍋強力主打冷藏熟成肉品，並訴求每款肉品份量最大化，且備有豐富海鮮任客人搭配，標榜產地直送價比超市更優惠。多種精選人氣湯頭、海鮮隨意搭配、十多款鮮蔬百匯每日產地直送，所以快速撂奪市場並在3年店拓點至第5家。母集團泉成餐飲集團更在星野肉肉鍋旗艦品牌帶動下，近兩年營業額已倍增達4億，如今持續在台北拓點，營運動能更大。

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