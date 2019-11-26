大陸外交部網站26日發布，大陸外交部副部長鄭澤光25日召見美國駐陸大使布蘭斯塔德，就美國會參眾兩院通過所謂《香港人權與民主法案》提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促美方立即糾正錯誤，停止插手香港事務、干涉大陸內政。

鄭澤光指出，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。」美國會上述法案公然干涉大陸內政，並罔顧事實、指鹿為馬，縱容和支持「反中亂港」勢力的暴力犯罪行為，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。陸方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

鄭澤光強調，陸方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。任何搞亂香港、破壞香港穩定繁榮的圖謀都絕不可能得逞。

鄭澤光強調，陸方強烈敦促美方認清形勢，立即糾正錯誤，阻止上述涉港法案成法，停止任何插手香港事務、干涉大陸內政的言行。否則，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

路透報導，大陸國務委員兼外交部長王毅25日表示，「不管香港局勢如何變化，有一點非常清楚，那就是香港是中國領土的一部分，是中國的一個特別行政區，任何企圖搞亂香港、損害香港穩定繁榮的企圖都不可能得逞。」

法廣報導，美國眾議院率先口頭一致通過《香港人權與民主法案》，參議院其後全票通過法案另一版本，眾議院隨後表決參議院版本，獲除1張反對票外，417票贊成的大比數通過。隨後，美國會眾議院議長裴洛西稱，在簽署法案後已送交總統川普。暫時未知川是否會簽署該法案。他在上周五接受專訪時稱，雖支持香港抗議者，但也說大陸國家主席習近平是「我的朋友」，並自誇「要不是因為我，香港早就完蛋了，用不了14分鐘」。

對於川普此一不明確表態，參議院少數派領袖、民主黨舒默強調，國會通過的相關法案代表的是美國人民意志，並稱「對曾承諾要對中國採取強硬態度的人來說，川普總統可靠地遵從習近平的做法更是令人困惑。」此外，共和黨籍參議員克魯茲指出，如果總統否決這部法案，國會有足夠的票數推翻他的否決。

(中時 )