麗富康的下線小蓉（化名），3年前妹妹過世，她在麗富康擔任總監職務的小學同學吉女便以關心為由找上門，但事實上所有的噓寒問暖，全都是為了遊說小蓉貸款加入「麗富康」，讓小蓉展開她的負債人生。

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加入直銷為何要先貸款呢？小蓉表示，吉女在與她聊天過程中旁敲側擊她的弱點，企圖尋找讓小蓉加入直銷的誘因，「她（吉女）知道我很在乎家人，當時就用不要讓父母再擔心的理由，要我加入麗富康成為她的下線。」看著與自己同年紀的吉女開名車出入，加上吉女不斷的鼓吹，小蓉便向銀行貸款一筆利率高達15%的20萬信貸，當作加入麗富康的「夢想資金」。

而這筆信貸，讓當時零收入的小蓉每個月揹負近萬元的貸款壓力，吉女還告訴小蓉這筆貸款是「老師特地幫妳爭取」，強調「名額很難得」，要小蓉別想太多，之後再「一起打拚把錢賺回來。」小蓉如今回想，氣得直呼「公司打著『正道而行』的口號，事實上根本打臉自己。」

吉女取得信任感後再要求會員借貸入會的例子，是麗富康一貫的操作手法。（圖／讀者提供）

誇張的是，吉女成功說服小蓉辦理信貸成為自己下線後仍食髓知味，竟又要求小蓉向銀行再貸60萬元。為了取信銀行，小蓉在吉女的指示下先申請一個新帳戶，接著把提款卡及存簿交由吉女保管，吉女每個月固定在月初匯入4萬5千元至小蓉帳戶，之後再拿小蓉交付的提款卡逐一提領現金，半年過後吉女再讓小蓉帶著這份「假薪轉」，成功向銀行信貸，但吉女所做的目的，只是為了要小蓉掏出更多的錢購買公司產品，她再從中賺取獎金。

萍萍告訴記者，像吉女這樣先取得信任感後再要求會員借貸入會的例子是麗富康一貫的操作手法，「公司就是要逼到大家不敢離開，像現在公司的活動都要參加，如果不去參加就沒有晉升機會，有些會員離開後每月得支付3、4萬元不等的貸款，最慘的甚至欠銀行3、400萬元，有些人還不敢結婚。」

記者致電麗富康總監吉女詢問會員指控的種種行徑，吉女僅回應「我聽不懂你在說什麼。」隨即以有事要忙匆匆掛斷電話，不願再多作說明。記者另致電合樂公司高層林女詢問有關何女家屬的指控，但接電話的員工僅表示「林小姐事務繁忙，已留言請高層助理代為轉達。」但截至截稿之前記者仍未收到林女回應。

吉女成功說服小蓉辦理信貸成為自己下線後食髓知味，又要求小蓉以「假薪轉」向銀行再貸60萬元。（圖／讀者提供）

(中時電子報)