張勝雄表示，自己絕非少數學者。（取自張勝雄臉書）

由淡江大學運輸管理系教授張勝雄在臉書發起的「籲請尊重專業建立重大交通建設的公開審議機制」連署書，短短36小時，連署人數超過900人。張勝雄昨深夜在臉書公布連署人數並發文表示，不是要衝人數，不必等破千，強調運輸專業領域中有同樣想法的人其實很多很多，自己絕非少數學者。

連署時間自24日上午10時起至25日深夜10時截止，有931人連署，其中運輸相關科系、都市計畫、景觀等系所的大學教授有53人，專業人士像是工程顧問公司、技師、民營運輸業者有245人，交通部所屬及地方交通局、台鐵等政府部門有182人。張勝雄在臉書感謝近千位朋友的支持與鼓勵，強調不是要衝人數，所以也不必等破千。

至於連署感想，張勝雄表示，運輸專業領域中有同樣想法的人其實很多很多，我並不孤獨，也絕非少數學者，政府部門還是沒有言論自由，眾多公務員無法、不敢暢所欲言。如果組織的氣氛如此，在上位者聽不到真正的聲音，恐非國家之福。上位者的開放態度很重要！若要擺脫「肉桶政治」的宿命，建立制度應該是一個比較合理的方式！狗吠火車至此，您說交通部、行政院會停看聽嗎？

張勝雄發起連署起因，是他參與審查的「桃園鐵路地下化」於本月15日通過綜合規劃，張勝雄覺得「愧對桃園」認為此案是「錢坑」，故請辭。消息過幾天傳出，交通部長林佳龍22日早上受訪時稱「不能讓個人意見凌駕政府」，稍晚又在臉書補槍，引發交通界及學者反彈。

而在張勝雄請辭前，另有審查委員對高鐵南延屏東案沒跟委員確認最後的修正意見，就逕報行政院，以及10月間，北宜高鐵案跳過可行性評估，直接進入綜合規劃等紀錄。

(中時 )