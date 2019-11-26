「雞排妹」鄭家純即將推出2020年曆，他曾預告年曆尺度「隨著溫度的變化，衣服也有增減」，果然這次激裸2個車頭燈，火辣艷照百分百電暈網友。提到感情生活，她宣稱目前仍是一片空白，被問怎麼解決性需求？她語出驚人：「有人可以幫忙解決」。

單身多年的雞排妹，出身富裕家庭，爸爸參選過議員，擁有天使臉孔與傲人的魔鬼身材，是不少男生的夢中情人，常曬出火辣福利照給粉絲眼，赴日發展後，每月有一半時間待在東京，手握4個節目相當忙碌，沒有穩定的交往對象，卻認說：「有個固定約會的人」。

對於如何解決需求？《鏡週刊》報導，她坦言：「對方自然可以幫忙解決，成年人有這個生活很正常吧！但今年就真的跟他只有吃飯而已，因為太忙了。」

她還說，自己私下非常難搞「對自己嚴格、對別人也很嚴格，幹嘛要殘害別人，如果不適合，要收尾也很麻煩。」言下之意是「沒男友有炮友」。

(中時電子報)