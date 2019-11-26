《星動時課》博覽會12月1日登場，推出多種免費DIY及體驗遊戲。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

周末想要FUN輕鬆，開心體驗天文主題遊樂園，玩黑洞密室逃脫，觀賞鬥天機天文達人競賽，進行月球角色裝扮及聆聽專業解說員講述超獵奇天文故事嗎？「玩轉天文」《星動時課》天文課程博覽會將於12月1日在台南忠義國小登場，規畫了許多豐富有趣的活動供民眾免費體驗，還有精緻好禮可兌換。

秉持著「天文好好玩」的信念，台南市政府教育局轄下南瀛天文館以國小一至六年級學生為目標，把讓老師苦惱的天文課程教學，透過團康、桌遊、故事或教具操作，轉化為好玩易懂的《星動時課》。

歷經兩年的教案編寫、課程試教修正及教具研發製作，終於在今年7月完成全部36套課程，這是全台第一個系統性開發完成的國小天文課程，同時自本學年度起，台南市共有15間國民小學正式實施《星動時課》。

教育局為了讓孩童更輕鬆有趣地認識星空，學習天文，12月1日上午9點到下午4點在忠義國小舉辦星動時課天文課程博覽會，36套課程結合遊樂園主題，以「黑洞密室逃脫」、「阿提米斯的異想世界」等好玩的「遊樂園」主題概念呈現給學童與民眾。

現場還有許多免費報名的競賽及手作活動，提供親子大眾豐富的選擇。如「奧林帕斯競技場」天文競賽、「熊尾巴的七顆星」手作DIY和「大天文小教室」示範教學等，歡迎當日提早到場登記領取號碼牌，以免向隅。

活動當天只要喊出「玩轉天文，天文好好玩」口號，音量超過80分貝，就可獲得闖關卡以及滿天星1份。憑闖關卡體驗活動完成集章，還可進行轉轉樂兌換天文館精緻好禮。

活動當日上午10點市長黃偉哲將代表台南市接受國立中央大學頒贈「南瀛天文館」小行星，此小行星為中央大學鹿林天文台於2008年發現，並以南瀛天文館進行命名，象徵南瀛天文館致力於推廣天文教育，成果備受肯定。

(中時 )