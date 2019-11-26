自稱共諜的大陸男子王立強向澳洲媒體爆料，他是以中國創新投資公司員工名義，來台從事情報工作並涉入九合一大選。調查局25日晚間依違反《國安法》發展組織罪將中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦移送台北地檢署複訊，據了解，2人否認是共諜，在檢方偵訊過程相當配合，有問必答，檢方因目前爆料的王立強人在澳洲，事證不明，認為2人沒有羈押、交保等強制處分必要，僅諭知2人限制出境、出海。

向心、龔青2人26日凌晨離開北檢後，即趨車至台北市君悅飯店休息。據了解，檢方並沒有對2人限制住居，2人遭境管期間，可在台灣活動。但2人這幾天應該都會住在君悅飯店，協助檢方儘速釐清案情。

不過，據了解，調查局可能會派國安站調查官監控2人在台活動。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦24日傍晚要從桃園機場離境時，遭調查局國安站及桃園市調查處約談，25日晚間依違反國安法發展組織罪移送台北地檢署複訊。檢察官訊後，認為仍有事證待查證，26日凌晨諭令尚、龔2人限制出境、出海。

王立強爆料，2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，中國創新公司總部位在香港德輔道西，是由中國人民解放軍總參謀部成立，為了滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。他指稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓大陸可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

中國創新投資25日公布，收到執行董事、主席兼行政總裁向心和替任董事龔青的通知，稱他們在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求就參與情報及特務活動的新聞報導配合調查。2人已聘請台灣律師提供協助。

中國創新投資表示，向心和龔青對該新聞報導所曝事項一無所知，而王立強從來不曾是集團的員工，該報導所述事項全為虛構和偽造。

集團指出，一切業務和運營照常，有關該新聞報導及該配合調查將不會對公司業務及營運構成任何重大影響。

(中時 )