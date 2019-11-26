台中市東區立德街197號與隔壁199號間的防火巷，最近被檢舉違法興建廁所，施工的197號業者，竟然不理會台中市府都發局人員口頭制止，左鄰右舍擔心影響公共安全，向市議員邱素貞陳情，要求儘速停工，確保生命財產安全。

都發局長黃文彬，違章建築日前稽查已要求停工，此乃施工中的違建，將擇日再前往勘查，如果再利用假日施工將依法處理。

市議員邱素貞26日在警消環衛委員會業務質詢時說，她家住在東區立德街199號，隔壁197號最近在大樓防火巷違法興建廁所，都發局雖要求停工，但業者根本不理會，執意繼續施工，甚至將通道上的浪板鋪上水泥，完全沒有停工的打算，住戶擔心安全無保障，要求公權力介入約束，不能讓違章建築完成。

邱素貞指出，所謂的防火巷，依規定稱為「防火間隔」，目的在阻止火災延燒蔓延，以確保鄰棟建築物安全，如今業者明目張膽在大樓防火通道興建廁所，令民眾大吃一驚，質疑究竟是目無法紀，還是公權力不彰？

邱素貞強調，在防火巷興建廁所，妨礙消防水管救火動線，如遇火警更是火上添油，災情後果不堪設想。業者整天敲敲打打已嚴重影響左鄰右舍的生活品質，甚至未徵詢她的同意，擅自在她住家的牆壁上，裝設自來水管管線，讓她沒有安全感，徒增困擾，希望市府伸張公權力，確保民眾生命財產安全。

(中時 )