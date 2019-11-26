住院醫師近日納入勞基法中，但工資、加班費如何計算，或是勞基法84條之1（責任制）怎麼施行，讓許多醫院傷透腦筋，如會有住院醫師被派駐至合作醫院受訓的情況，合作醫院提供值班費是否為工資、加班費誰付？勞動部函釋，合作醫院發給值班費，不用併入平日每小時工資額計給付加班費，派駐在合作醫院有延長工時情況時，應由主訓醫院按每小時工資發給加班費。

據了解，值班費用依各醫院、醫師樣態不同而定，如常見的大約每個月值班5至8次、值班費每次約500元至1500元不等。

勞動部近日在各醫院召開說明會時，有部分醫院反映住院醫師受訓時，可能會被派駐至合作醫院訓練，工資、加班費如何計算？勞動部勞動條件及就業平等司司長謝蒨倩說明，由於住院醫院的勞動契約是與主訓醫院簽約，但醫療現場住院醫師會至合作醫院受訓，合作醫院有時會要求住院醫師值班發給值班費，但值班費是由合作醫院發給，並非由主訓醫院提供，因此不算在工資範圍內。

謝蒨倩指出，工資是勞工因工作獲得的報酬，為從雇主拿到工資，而住院醫師的雇主是主訓醫院，因此從合作醫院取得的報酬應非工資。

而該函釋也說明，主訓醫院派至合作醫院接受訓練期間，其工資本應由雇主給付，如有延長工時者，仍應由主訓醫院依住院醫師平日每小時工資額發給加班費。

(中時 )