張伯倫1959-60開始效力費城勇士，早年在NBA無人能敵。（美聯社資料照）

阿里金從1950-51球季開始效力勇士。（美聯社資料照）

金州勇士的隊史第一人篤定是柯瑞(Stephen Curry)了，只要他傷癒再打個完整球季，就能擠下傳奇中鋒張伯倫(Wilt Chamberlain)雄踞數十載的勇士第一人地位。這是從生涯的勝場貢獻值(Win Shares)去計算的。雖說勇士不是柯瑞的一人球隊，但他的貢獻遠勝其他人。

勇士隊史勝場貢獻值

張伯倫：6個球季112.4

阿里金(Paul Arizin)：10個球季108.8

柯瑞：10個球季103.1

湯普生(Klay Thompson)：8個球季48.6

格林(Draymond Green)：7個球季43.4

杜蘭特(Kevin Durant)：3個球季33.9

張伯倫當年在勇士6季皆是得分王，包括單季場均50.4分、25.7籃板的誇張紀錄，所以短短時間就累積大量貢獻。他後來在費城人、湖人都沒能繳出這樣的表現了。阿里金則是早年將跳投發揚光大的球星之一，若不是中途入伍去打韓戰(中斷兩季)，他的貢獻值會超過張伯倫。

由此可見杜蘭特對勇士的貢獻確實很大，格林雖然愛吹牛但頗有本事。現在勇士沒有杜蘭特，加上柯瑞、湯普生受傷，無法贏球也是當然的。

(中時電子報)