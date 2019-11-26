PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，昨日親口答應網紅「博恩」節目邀約，引各界關注。網友直言，韓的口才、機智與舞台魅力，博恩只有被帶著走的份，搞不好韓還能為博恩「救場」；現在最緊張的應該是挺英「覺青」們，若很多人被反洗成韓粉就好笑了。

昨日博恩在網紅節目《博恩夜夜秀》上，當眾撥打韓國瑜手機，不料幾秒後電話就被接通，讓現場驚呼連連。博恩現場邀請韓上節目，韓不僅談笑風生：「「如果你不介意，邀請一個又禿又瘦又老的老頭子的話！」更大方答應：「Yes, I do.」

網友在PTT論壇發文《博恩找到韓導上節目？》表示：「看韓國瑜崛起過程就知道，這種他不會怕的。議會跟王世堅對幹、手無寸鐵被丟到高雄跟陳其邁選舉還選贏、謝震武罵韓國瑜罵10分鐘，過幾天韓國瑜就上節目跟謝震武玩。」

發文網友進一步指出：「韓國瑜拉攏人心的能力是很恐怖的，有看謝震武當天的節目就知道，有能力跟韓國瑜對幹的只有王世堅。認真講，以博恩在節目上的能力，只有被韓國瑜帶者走的份，弄不好直接被洗成韓粉就好笑了。」

文章一出，迴響熱烈。其他網友紛紛回應：「博恩真的不行，主持會卡，眼球還比較行」、「博恩卡住了韓國瑜說不定還會救場，再用苦民所苦去洗博恩，博恩應該這輩子沒接過這種攻勢」、「我覺得王世堅嘴砲功力還輸韓導」、「這是真的，又卡一個真誠的韓冰，韓國瑜家族最恐怖的是他女兒」、「現在覺青擔心會不會很多人變韓粉？笑死！」

(中時電子報)