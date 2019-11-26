中央氣象局今（26）上午10時發布颱風資訊，原位於關島東方海面之熱帶性低氣壓，於今日08時發展為第今年28號颱風「北冕」，目前中心位置在北緯 10.3 度，東經 149.6 度，以每小時33公里速度，向西北西進行，未來將朝菲律賓東方海面移動，對台灣無直接影響。

氣象專家彭啟明指出，今年第28號颱風「北冕」的形成，目前已追平1991年11月中形成6個颱風的紀錄，雖依時序12月即將入冬，但是太平洋高壓位置依然偏北，導致太平洋洋面上的熱帶擾動持續活躍，目前位置在關島東南方，未來路徑緩慢西行，強度、範圍都還有很大的發展空間，需特別留意。

氣象專家吳德榮表示，今（26）日至周五持續受東北季風影響，北臺灣整天偏涼，其他地方早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，主要集中在基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區，周四、周五水氣增多，降雨將擴大至北部平地，至於中南部則整期都是多雲到晴的天氣。

此波東北季風將分兩股冷空氣南下，第一股在周二來到，中部以北及東北部低溫下探至17、18度，其他地方約20度上下，周三冷空氣略減弱，周四、周五另一股冷空氣南下，比前一波略強，中部以北及東北部低溫將下探至15、16度，其他地方只有17至19度。

另中央氣象局10時05分最新消息指出，由於現降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，故解除大雨特報，但今基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍有局部性大雨機率，中南部山區也有小範圍降雨；氣溫方面，白天桃園以北及宜蘭高溫只有20度左右，整天感受偏涼，而竹苗及花蓮約23、24度，其他地方仍可達26至29度，南北溫差大，提醒隨身攜帶雨具。

(中時 )