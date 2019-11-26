中央警察大學傑出校友總會總會長蔡篤俊在中央警察大學傑出校友總會聚會時，正式公開表態力挺國民黨總統候選人韓國瑜。蔡篤俊表示，警大傑出校友一致認同韓國瑜的理念，因此將在這次選戰中全力動員支持。

出席這項聚會的警大傑出校友包括中央警察大學傑出校友總會祕書長暨中央警察大學傑出校友總會張永浪副祕書長、前消防署署長陳弘毅、前警政署及海巡署署長王進旺、前海巡署署長王郡、前警專校長陳連禎、前警政署副署長蔡俊章、前新北市警局局長伊永仁、退休消防人員總會總會長唐雲明、前行政院人事長黃富源、警大校長蔡德輝、智合健醫療科集團董事長謝儒生及台北市影音節目製作商業同業公會林湘評理事長等人。

校友在會中一致表示，韓國瑜在24日在臉書中提到，中華民國在台灣自1996年舉行第一次總統直選以來，至今已歷經三次政黨輪替。但多少當年在街頭高喊民主、呼求改革的黨外人士，今天在高官大位上，盡開民主倒車，打著民主旗幟製造對立，任意設置東廠機構、酬庸親信、安插中選會主委、漠視公投民意、甚至沒收香港人夢寐以求能夠表達直接民意的全民公投？我們得來不易的民主，應該被好好珍惜，不應該成為某個政黨、某些政客的禁臠。

香港泛民派的勝出不但昭示了香港人追求民主的決心，也證明了中國大陸當局無法操縱台灣選舉結果的事實。因為中共連一國兩制下的香港選舉都無法操控，又如何能夠控制自由民主的台灣？

韓國瑜表示，「我深深相信民主自由是人類共同追求的目標與價值，中華民國的民主制度，是我們每一位國民最大的驕傲和憑仗，我們要珍惜民主、善用選票，唾棄背離民意的政客，選出我們要的未來。」

(中時電子報)