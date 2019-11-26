列名國民黨不分區名單第2、第19名的葉毓蘭、台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋，今天接受廣播節目專訪。然而，在主持人周玉蔻刻意引戰下，這場訪談火藥味十足。尤其是葉毓蘭，周玉蔻的提問更是尖銳且咄咄逼人，一度讓聽眾冷汗直流！

葉毓蘭接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》訪問，周玉蔻逼問葉毓蘭，「你支持港警暴力對待示威者？」「對香港問題，妳難道不需要道歉？」葉毓蘭表示，感謝周玉蔻讓她有這樣的機會說話，只是，她從來就沒說過支持用暴力進攻校園，也不認為香港政府做了什麼德政，尤其香港人很厲害的地方是，原先不少人認為1124的選舉會被沒收，結果還是如期順利進行。

葉毓蘭說，當初之所以會說看到「暴民」，原因是在於當時她人在香港，親眼目睹抗議者用汽油彈燃燒地鐵站，在機場騷擾國際客，甚至還破壞鐵道，「我覺得我看到了，就不能蒙昧起來」。

周玉蔻立刻說，「看到這些事情，就證明這是假暴民做的啊？」葉毓蘭回應，問題是示威者也承認這些事是他們做的不是嗎？

周玉蔻又說，「當時你是為了趕飛機，行程受到影響才這麼說的吧？」葉毓蘭連忙說「錯錯錯」，當時她已在香港待了2天，不少當地朋友也告訴她當地的狀況，「那時我就很直白地說，香港警察要解決長期動亂，就要恢復你們的專業來贏得信任」。

這時周玉蔻立刻回嗆「你是婦女救援基金會出身的耶，年輕女孩被香港警察輪姦，你要不要修正你的說法道歉？」葉毓蘭回應，這些事情與指控，兩方都透過不同的媒體傳達不同的訊息，但無論如何，「我認為警察從來就不能夠解決政治爭端，政治爭端要政治解決，警察只是在街頭維持秩序與治安」。

周玉蔻又說「但香港死了這麼多人，警察又輪姦傷害少女啊！」葉毓蘭強調，所以她才建議要成立獨立的調查委員會，而且成員一定要包括公正的社會人士。

儘管葉毓蘭已清楚表明「挺法治不挺黑警」的立場，但周玉蔻仍選擇直接扣帽子地問「你是不是有什麼樣的苦衷，必須對中國表示這樣的友善，然後支持北京政府？」「你不願嚴重批判中國，你對香港警察輪姦少女都沒有說話，結果還否定人民上街頭？」「你的紅色形象已經傷害了國民黨，你要不要主動請辭不分區？」

葉毓蘭回應，其實北京政府也必須就此事件進行反省，畢竟民意如流水，變得很快；只是，「我從頭到尾的說法都是一貫的」，並強調沒有什麼壓力不壓力，因為今天她競選的不是香港立法會獲香港區議會，而是中華民國的立委，代表的是警消與家屬及人民。

(中時電子報)