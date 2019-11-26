韓國瑜26日進行台東傾聽之旅。（莊哲權攝）

國民黨總統參選人韓國瑜26日展開台東傾聽之旅，第1站到台東知本地區與在地農漁民展開座談，前台東縣長吳俊立也到場支持，力挺韓國瑜，象徵藍軍在台東成功整合，2020大選可望開出漂亮成績。

傾聽之旅第1站除了台東縣長饒慶鈴親自主持外，台縣議會議長吳秀華及9個農會、3個漁會派代表力挺外，前台東縣長吳俊立也在座談會現身，農漁民也提出多項問題懇請韓國瑜當選後能夠幫忙解決。

饒慶鈴致詞時表示，期盼多時的總統參選人韓國瑜終於到台東，台東縣農漁人口佔了4分之1，台東的發展與中央息息相關，希望韓國瑜當選總統後能替農漁民打出一條新的通路，讓大家「安心賺大錢。」

韓國瑜表示，台東縣農漁民如果能過得好，全台灣基層也能夠過得好，中央在幫助地方能否不分藍綠這心態非常重要，農漁民是否能過好日子他絕對會重視，農委會在控盤時，為何當農漁民在豐收時，進口量卻會大增，這非常奇怪。

韓國瑜提及，今年高麗菜進口量高達2倍，為何白蝦在豐收時，就突然進口白蝦，很多種花生的農民也在哭泣，「是不是我們政府天生不喜歡老百姓快樂」，現在風調雨順，農漁民就哭泣，太違反常理了，他絕對不允許發生。

另外，鬼頭刀現在抓那麼多、白蝦、釋迦怎麼銷售？韓國瑜強調，其實旁邊就有很大市場，「澳門」但過去從來沒去了解購買力有多麼大？香港吃的水果3.5％是台灣賣去的，貿易商單打獨鬥，澳門可能不到6％，但澳門1年4000萬觀光客，代表著龐大市場，政府卻重沒站在生產者立場想怎麼搶訂單。

韓國瑜提及，高雄今年水果外銷比去年增加170％，漁產品22％，就是市府帶頭衝，搶到訂單，但不能漏氣，品質漏氣一次就倒了，有了外銷，大家就不怕了。果他有機會選上總統，未來政府要多一個功能，中央與地方政府聯手。「帶著大家帶著民眾搶訂單。」

(中時 )