環保署一紙公文要求對中火燒煤量放寬10％，將超過1200萬公噸生煤量，台中市長盧秀燕26日怒轟大開環保倒車。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

在台中市府要求中火燒煤量在明年1月26日前降到1104萬公噸，但環保署一紙公文要求對中火燒煤量放寬10％，將超過1200萬公噸生煤量。市長盧秀燕26日重炮反擊環保署身為維護環保單位，大開環保倒車，中央帶頭違法，副市長楊瓊瓔、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋今日到立法院與立委為中部人發聲，中火想增加生煤量，「只要我在沒得商量！」

盧秀燕表示，今日舉行的市政會議，副市長、環保局長與新聞局長3名首長北上立法院，與台中市區域立委為台中人發聲，台中市早在3年前就訂出《生煤管制自治條例》從2016年1月26日生效，3年以前訂出生煤許可量，按照至自治條例實施設定為1104萬公噸，該條例已經生效3年，給予台電和中火相當的緩衝跟落日時間，「相信他們應該是是準備好了」。

她說，這段時間政府不斷的強調現在的電量夠，而且備載容量高達10％以上，但最近台中市政府忽然收到中央環保署的函文指出，1104萬公噸，要求可以給中火再放寬10％，這不是代表生煤管制自治條例有人不遵守法規，第二個代表是1104萬公噸，如果可放寬10％，中火燃煤發電就會超過1200萬公噸生煤量。

盧秀燕抨擊，若增加10％，即比1104萬公噸還要增加超過百萬公噸，生煤自治條例經過台中市議會通過，也是台中市的重要的法令，已經生效3年，所以台電應該準備好了，該法令也不是在新市政團隊上任後才產生的條例，對中央忽然來文要放寬中火燒煤發電的許可量，痛斥「大開環保倒車！」

「我們不但感到非常遺憾，而且絕對無法接受！」她強調，政府如不遵守法律自失立場，如果政府不遵守法令，大開環保倒車，影響到中部人、台中人的健康，這種情況誰都沒有辦法接受。

盧秀燕霸氣的說「只要我在，沒得商量」，政府自己就應該要遵守法律，如果政府不遵守法令，沒有辦法接受，環保署成立的目的組織，就是要維護我們的環境，就是要保護人的健康，怎麼可以大開環保倒車呢？

盧秀燕表示，今日由楊瓊瓔率吳志超、黃國瑋等首長北上，配合立法委員在立法院為台中人為中部人發聲，她堅定的跟大家宣示，台中市府會持續的遵照議會決議，也懇切的希望中央要負責，要聽聽中部人跟台中人的聲音，市府要求中火減煤4成決心不變。

(中時 )