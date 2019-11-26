【#LIVE】前軍情局副局長打臉!王立強「共諜」謊言十大破綻

大陸籍男子王立強向澳洲媒體爆料，指去年曾以中國創新投資公司員工身分來台從事情蒐並介入九合一大選。中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，前晚在桃園機場準備離境時，遭調查局攔查。據了解，向心夫婦頻繁來台，檢調已掌握2人接觸對象，包括地產界、醫美診所以及靈異大師。

調查局25日晚間依違反《國安法》發展組織罪將中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦移送台北地檢署複訊，據了解，2人否認是共諜，在檢方偵訊過程相當配合，有問必答，檢方因目前爆料的王立強人在澳洲，事證不明，認為2人沒有羈押、交保等強制處分必要，僅諭知2人限制出境、出海。

26日凌晨，向、龔2人離開北檢後趨車至台北市君悅飯店休息。據了解，檢方並沒有對2人限制住居，2人遭境管期間，可在台灣活動，但2人這幾天應該都會住在君悅飯店，而調查局應會派人監控2人在台活動。

據了解，移民署、調查局全面清查王立強及王所稱的中國創新投資公司人員出入境紀錄，發現向、龔2人頻繁來台。據《鏡週刊》報導，向心對地產與靈異興趣濃厚，接觸地產大亨與特異功能大師，並在信義區購置大量不動產。而龔青則是標準貴婦行程，超愛台灣醫美，每回來台幾乎都會向醫美報到。

調查局25日在桃園機場攔下欲出境的中國創新投資公司主席向心。（中新社）

大陸男子王立強向澳洲媒體爆料，曾以中國創新投資公司員工名義來台從事情報工作。調查局25日在桃園機場攔下欲出境的中國創新投資公司執行董事向心及替任董事龔青（低頭者）。（劉宗龍攝）

(中時電子報)