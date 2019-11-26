近期大陸豬肉採購量激增，導致全球肉類市場大幅震盪，美國農業部昨（25）日表示，大宗商品出口商必須報告豬肉銷售情況，以幫助官員和交易商更深入地了解大陸豬肉採購情況。

因非洲豬瘟的衝擊，大陸百萬頭生豬死亡將豬肉價格推升至創紀錄高位，也使豬肉進口成長近一倍，作為豬肉替代肉品，牛肉、雞肉的進口也大幅攀升。目前，大陸仍在各國尋找肉類供應，以填補供應缺口。

為了實際監控大陸豬肉採購情況，美國農業部頒布規定，要求出口商回報豬、牛肉類的銷售情況，且即刻生效。美國農業部在一份聲明中表示，「即時報告和公佈農產品出口銷售數據是讓市場有效運作的關鍵。」

Archer Financial Services的大宗商品經紀人Dennis Smith表示，過去不了解出口商是否必須向農業部通報銷售狀況，導致農業部相關數據不全，而現在這項舉措，這將讓我們更好地了解中國有多少生豬被撲殺，他們實際需要多少豬肉。它將讓我們明了對華豬肉出口的實際情況。

此前，出口商必須報告「分切肉」的銷售情況，交易員和分析人士表示，目前尚不清楚這項規定是否包括不同類型的豬肉。

截至目前，史密斯菲爾德沒有立即回復置評請求。

美國6月開始向中國出口豬肉，全球最大豬肉加工企業史密斯菲爾德對維吉尼亞州的一家加工廠進行了改造，將豬肉分為三裝箱出口到中國。根據美國農業部的數據，截止今年9月底，總付運量達7萬8390噸，遠超過2017年的676噸。

不過，雖然大陸對豬肉需求仍高，但隨著非洲豬瘟疫情褪去，豬肉供給與肉價都有望回穩。大陸16省市的豬肉價格總指數連續兩周月增減率下降。截至昨日，大陸全境農產品全境批發市場豬肉均價為每公斤45.31元，比上周五下降5.9％。

大陸農業農村部近日在記者會上表示，豬肉價格年底有望趨穩，市場供應明顯增加會延續到明年下半年，豬肉價格不會一直這樣高下去。

(旺報 )