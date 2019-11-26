民進黨立院黨團26日將正式提出反滲透法草案，外界直指與共諜案爆發時間點巧合，國民黨採信對岸說法，定調王是詐欺犯；綠營副總統參選人賴清德上午陪同黨籍立委鍾佳濱拜票時強調，這起事件只是個案，但都無法抹滅大陸長期來想要併吞台灣的事實。

「奉勸國民黨及高雄市長韓國瑜，不要站在對岸立場，指控他一定是詐欺犯」，評論王立強事件、賴清德指出，因為單看目前對岸放出的消息，皆是體制內單位釋放出的片面消息，到底是不是間諜？不妨等待友邦情報分析後對外界報告，這樣是最好的方式。

賴也強調，此事件只是個案，但大陸長期以來想要併吞台灣、在國際上打壓台灣，於國內進行統戰、分化、滲透，這都是不爭事實，所以不必因為個案結果，而去否定大陸長期來想要併吞台灣的意圖。

另外韓國瑜稍早質疑，對岸連香港選舉都控制不了，怎麼控制得了台灣，對此賴清德指出，主要是民心向背，那是一個結果，當然對岸也想影響香港區議會選舉，這是必然的，但《逃犯條例》不得民心，香港在爭取自由人權時受到壓制，在這種狀況下年輕人站出來，才會展現人民聲音。

大陸也想控制台灣選舉，希望台灣國人學習香港精神，在2020這場選舉，選擇守護台灣 的參選人，如同香港泛民主政黨獲得壓倒性勝利。

(中時 )