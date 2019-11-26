時代力量立委徐永明、黃國昌今日於立法院時代力量黨團辦公室召開記者會表示，為遏止敵對境外勢力介入干涉台灣，將提案修法加重「政治獻金法」及「財團法人法」刑罰。徐永明指出，時代力量早已提出宗教宮廟應納入「財團法人法」規範，但過去國民黨、民進黨都反對。徐永明說，不論是彰化的五星共產廟、還是台南新營的共產廟爭議，顯示對岸不斷透過宮廟進行統戰，但宮廟的財務又不透明，徐永明呼籲，應重新思考讓宗教團體適用「財團法人法」，接受監督。

黃國昌另指出，時力版的「政治獻金法」修正草案，將加重收受來自大陸地區政黨、軍事或政治性機關所提供政治獻金的刑度，時力主張應處3年以上、10年以下有期徒刑。而收受的金額若超過上限，再加重其刑2分之1，且若收受政治獻金者經判刑確定，不得登記為參選公職。

現場有媒體提問在選前提出相關修正案是不是選舉操作。黃國昌回應，相關修正案時代力量在上個會期已提出，並不是為了選舉。

媒體也問到澳洲王立強共諜案。黃國昌表示，此案應該由台灣的檢調調查，不就個案評論。但黃國昌強調，無論此案是真是假，都凸顯了台灣的國安還存有法律漏洞。

另有媒體提問，據民調顯示，時代力量不分區名單在綠營的支持度約為8％，徐永明表示，時力的不分區名單是泛綠各黨不分區立委名單中最優秀的，有信心下屆時力立委席次會成長。

(中時 )