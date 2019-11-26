德國警方與博物館負責人證實，德勒斯登國家藝術收藏館旗下分館之一、歐洲收藏最多巴洛克式珠寶博物館的德國綠穹珍寶館25日遭闖空門，總共約100件珠寶失竊，其中包括3套「無價」鑽石珠寶。德警表示，竊賊打破窗子闖入並切割柵欄，但由於博物館附近的配電箱失火，導致博物館內警報系統失效，警方正在調查是否與竊案關連。

德國綠穹珍寶館25日遭闖空門，其中3套「無價」鑽石珠寶遭竊。

據英國廣播公司（BBC）報導，收藏4000件象牙、金銀與珠寶打造的珍奇物件綠穹珍寶館（Green Vault）。德勒斯登國家藝術收藏館館長阿克曼（Marion Ackermann）表示，館藏的10套「無價」鑽石珠寶中，其中3套遭竊，同時許多紅寶石、翡翠與藍寶石一併遭竊，失竊珍寶約占該館的3成，價值高達10億歐元（約台幣336億），但該館最珍貴的德勒斯登綠色鑽石（The Dresden Green）正在紐約展出，逃過一劫。

德國綠穹珍寶館25日遭闖空門，其中3套「無價」鑽石珠寶遭竊。（路透社）

德國綠穹珍寶館25日遭闖空門，其中3套「無價」鑽石珠寶遭竊。（路透社）

媒體稱竊賊鎖定比較小的珠寶下手，並未竊取比較大且笨重收藏品，總共約100件珠寶失竊。德國「畫報」（Bild）稱此竊案「堪稱第二次世界大戰以來規模最大藝術品失竊案」。

目前位於德勒斯登（Dresden）中央的綠穹珍寶館已由警方封鎖現場。警方表示，當地時間25日凌晨4點多時，消防人員獲報指博物館附近的配電箱失火，導致博物館內警報系統癱瘓、街道照明失效，不過監視攝影機仍正常運作，並拍到兩名男子闖入過程；而阿克曼表示，當天館內維安一切正常運作。

綠穹珍寶館是歐洲歷史最悠久博物館之一，收藏品分別存放在德勒斯登皇家宮殿（Residenzschloss）的8個華麗房間裡，收藏珍寶包括一尊63.8公分高鑲嵌翠玉的摩爾人（Moor）雕像，以及俄國沙皇彼得大帝（Tsar Peter I）贈與，重547.71克拉的藍寶石。至於失竊的無價鑽石時否可能遭贓賣，阿克曼表示，這些這些珠寶太有名了，無法在合法的藝術拍賣場銷贓。

(中時電子報)