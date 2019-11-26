台中1歲8個月的紫妤，一出生就被診斷為雙耳極重度聽障，媽媽曾經一度很自責，後來經過復健，配戴助聽器，兩個月前透過微創手術在兩耳植入人工電子耳，現在紫妤從只能比手語，到會叫爸爸、媽媽、抱抱，回憶這段歷程，紫妤媽媽也鼓勵有聽障兒的家屬，接納他，不必自責，現在的醫療真的很進步；醫師指出，透過治療，這樣的孩子可以接受正常教育，甚至是雙語教育，不必上啟聰學校就和正常的孩子一樣學習。
中山附醫人工電子耳中心醫師溫惟昇表示，紫妤確診罹患雙耳「極重度感音神經性聽損」，根據國內外文獻研究：重度以上感音神經性聽損，建議屆滿周歲後植入人工電子耳方能有效產生聽覺。醫療團隊隨即給予家長專業諮商與建議，讓女童自6個月大開始配戴助聽器，並啟動聽能復健，同時定期追蹤其聽力學、影像學檢查。
女童滿1歲後，經由會診小兒科、耳鼻喉科與復健科等多專科的醫師評估，建議以微創手術的方式進行雙耳同時植入，將傳統手術長達10-20公分的傷口，縮小至三公分不到，可減少出血、疼痛，並縮短住院時間。
女童於2019年9月接受手術，透過聽能創建的訓練課程，在短短不到兩個月的時間，即能發出多音節的仿說，有望追上同年齡兒童的語言發展進度。
負責人工電子耳調頻聽力師沈婉婷提到，由於先前從未清楚聽見真實世界的聲音，病童首次啟用人工電子耳時，往往有驚訝甚至嚇哭的反應，對比身旁父母喜悅的神情，直說「聽到了！聽到了！」，讓在場醫護人員印象深刻。
(中時 )
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