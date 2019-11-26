水湳經貿園區中央公園佔地達67公頃，是全國都會區中廣大的公園，從設計、變更到現在有10年了，施工也超過5年了；市議員陳淑華26日要求台中市府應專責管理，提振公園營運，讓公園人氣暢旺，避免像現在虛迷不勘，好好讓市民享受綠意盎然的台中市中央公園。

建設局長陳大田表示，中央公園佔地達67公頃，第二個標案於去年12月施工完成，但因為面積幅員廣闊，且設計師引進很多創意，大家都希望達到「至善至美」，目前正在進行驗收優化工作，預計今年12月完成驗收。

陳淑華表示，中央公園試營運已超過1年，而中央公園的驗收則一直拖、一直延宕，無法提供市民有效運用，非常可惜。中央公園佔地達67公頃，是全台都市範圍內數一數二的大公園，加快腳步是市府該做的。

陳淑華說，過去強化處理公園周邊與社區接觸的地方，強化大河里福德祠、水資中心及開闢公51旁的便道等等，為的就是公園能給市民最大的便利性；現在水湳中央公園已近完工，從陳水扁前總統遷移機場也已15年了。

陳淑華指出，中央公園很大，又位處市中心，是市民殷殷期盼希望有完整導引、可以充分使用的公園。公園應有市府建置具專業經營能力的單位負責營運，發揮出大公園應具備的功能。

陳淑華認為，過去市府舉辦過花博開幕、種植百萬顆樹活動，但中央公園目前使用率低，至為可惜，往往看不到半個人影，市府應該投放資源，由各局處設計活動在中央公園舉辦，帶動人氣，與逢甲夜市串聯。趁現在停車容易來養成民眾使用習慣，開創台中市市區值得向各界推銷的景點，免得被鄉民笑說台中市除了逢甲夜市以外，完全沒有市區景點。

陳大田強調，針對管理部分，建設局除了持續驗收優化之外，更於今年5月成立「中央公園管理中中心」，由建設局及養工處植栽人員、機電人員及工班，專責管理，也與朝陽科技大學合作引進景觀顧問，維護現階段景觀。

(中時 )