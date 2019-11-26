儘管已經冬天，但南台灣氣溫仍高，台南市11月25日新增1例境外移入登革熱病例，截至目前，台南境外移入登革熱病例數累計35例。新增第35例為永康區鹽興里60餘歲男性，11月4日至11月22日出差到越南查看工廠，11月23日出現頭昏不適症狀，24日發燒至台南市立安南醫院急診就醫，醫院進行登革熱快篩為陽性進行通報，25日晚間檢驗結果PCR陽性確診，病毒型別為第二型。

這名個案目前住院治療中，同住家人無相關疑似症狀，平常活動範圍於住家及高雄市大社區的工作地，登革熱防治中心已於25日針對個案居住地執行壓罐化學防治作業及孳生源清除，26日進行社區宣導及貼單，27日將進行居住地戶內外環境化學防治及加強孳清；防治中心將持續針對同住家人進行健康關懷。雖個案未至工作地上班，為達區域聯防目的，亦聯絡高雄市政府衛生局。

台南市長黃偉哲說，東南亞國家登革熱疫情沒有減緩現象，請市民朋友旅遊探親仍應注意防蚊措施。台南天氣除了早晚略顯涼快，白天氣溫仍適合蚊蟲生養，家戶內外環境要確實整理清潔，落實「巡、倒、清、刷」，免除病媒蚊孳生。

(中時 )