板新地區供水改善計畫通水過後，因水壓差，引發新北市近期多起水管爆裂事件，但台水汰換老舊水管預算卻是越編越少，明年預算竟只有今年的一半，新北市長侯友宜26日在道安交通會報籲台水公司要負責任，每年汰換長度要比以往更多、更好，才對得起新北市民。

板橋四川路昨日也發生台電挖斷台水管線事件，目前台水已發停水公告，停水範圍為板橋區四川路一段、仁愛路，停水戶數167戶，已備妥水車待命中。

侯友宜說，板二重新啟用後，增加水壓力約0.7公斤，水管破裂絕對是趨勢，也可從新北市下半年多起案件可以證明。

侯友宜說，新北市超過40年老舊管線有70公里，一定要趕快未雨綢繆把老舊管線更新，台水在2019年編列7億修復汰換了9公里的管線，但2020與2021年兩年預算加總才8億，平均下來一年才4億，管線越破越多，預算卻越編越少，不可以這樣做。

侯友宜說，水公司要負起責任，預算要逐年增加，淘汰管線的速度、長度，一定要比以往更多更好，才對得起新北市民，不要水費收很快，更新卻一年比一年慢，不要再讓管線破裂停水，造成民生痛苦。

(中時 )