國政顧問團發言人黃曼昕（左起）、副總統競選辦公室執行長周錫瑋、國民黨副總統參選人張善政及顧問團副總召集人杜紫軍共同宣布成立副總統競選辦公室。（范揚光攝）

國民黨副總統候選人張善政今日召開記者會，宣布成立副總統競選辦公室，當中分為三支箭：國政選戰中心、國政顧問團、副總統辦公室作業小組，張善政表示未來自己行程較滿時將請國政團副總召集人杜紫軍主持國政團記者會，而國政選戰中心則請國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室的副總幹事周錫瑋擔任執行長，讓國政選戰中心和韓競辦緊密連結。

外界關注賴清德與張善政同為副總統候選人，未來張善政是否以推出政策為主，不像賴清德動輒上台輔選？張善政表示他的輔選不會像賴清德在台上吼的嘶聲力竭，而是比較理性用座談溝通的，賴清德和蔡英文做法類似，不知道能加甚麼分？張善政舉例他在花蓮和青年座談，表定一小時，結果一小時四十分才結束。

周錫瑋則聲稱他們很早就知道本次大選會有兩顆子彈新版本，因為從蔡政府修國安法，研議中共代理人法、反滲透法，都明顯的要製造民眾恐共、抹紅國民黨候選人。反滲透法所有條文都在談選舉時有外力介入，所以要法律規範，國民黨如果贊成修法就是承認有外力介入，如果反對就會被抹紅成不維護國家安全。

(中時 )