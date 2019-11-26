台中市警察局第三分局立德派出所志工隊日前22日晚間舉行志工聯誼餐會，由志工分隊長親自下廚準備各道佳餚，邀請立德所及交通分隊員警共進晚餐，以慰勞員警執勤之辛勞，同時也藉由這次餐會進行2年1度的志工分隊長改選活動，分局長陳武康也到場共襄盛舉，除肯定志工伙伴們默默付出的努力，也不忘宣導「2020台灣燈會在台中」，邀請志工伙伴們2月8日至2月23日可以一同到后里區、文心森林公園參觀燈會，如有餘力亦可加入燈會志工行列。

現任立德志工分隊長謝錦珠表示員警為了維護社會治安、為民服務，一忙下來常常過了用餐時間，或是隨便吃個幾口趕著出勤，往往不能好好用餐，這次特地親自下廚，把充滿媽媽味的滷肉、燴鮮蔬、大頭菜排骨湯等拿手好菜端上桌，佐以幾道外送小吃，雖僅是家常便飯，卻讓每個人吃得津津有味，現場氣氛和樂融融、笑聲不斷。

「2020台灣燈會」將於主展區后里花博園區及副展區文心森林公園登場，運用原台中世界花卉博覽會展區重新規劃，本次主燈區不用生肖，而以「森林奇幻境地」為策展主軸，融入在地環境特色及創新設計，精彩可期，另文心森林公園副燈區將於今年12月21日先行開跑，展期橫跨耶誕節、新年至明年元宵節，不妨安排小旅行，來台中賞花燈、品美食。

(中時 )