你分得出什麼是疲勞，什麼是累嗎？在有些時候，感到使不上力，而這情況幾個禮拜後若仍沒改善，可能不是有沒有睡飽，而是罹患糖尿病的徵兆。專家透露，當體內血糖太高，會導致身體容易疲倦，長期的高血糖沒有處理，小心身體只會越來越虛弱，因為你的「肌肉」被分解掉了。

據《Heho健康》報導，糖尿病是現代人常罹患的慢性疾病，可怕卻不易被察覺。而「疲累感」其實是罹患糖尿病的前兆，長期的使不上力，可別以為出去運動就沒事，甚至恐會害你辛苦鍛鍊的肌肉，消失殆盡。

血管負責輸送血液，當體內血液糖分過高時，會影響血液送達至其他器官的時間，間接影響到養分供輸，其他部位會開始產生缺氧、養分不夠的情形。為了讓體內獲取足夠養分，我們的身體會自動開啟尋找養分機制，於是受害者就是「肌肉」，它將成為第一補償能量來源，被身體分解。

高血糖讓肌肉的新陳代謝被破壞，讓它會「分解」不會「合成」，久而久之肌肉就會變少，讓肌肉使不上力。（圖／shutterstock）

高血糖真的會分解肌肉？日本神戶大學醫學院糖尿病與內分泌科研究員平田悠，在他團隊的研究中發現，高血糖會讓骨骼肌的肌肉量下降。第一個原因是胰島素作用下，將和合成蛋白質作用產生阻抗，彼此抑制導致無法合成肌肉。另一個原因則是，在高血糖的環境下，肌肉本身就容易被分解。

高血糖讓肌肉的新陳代謝被破壞，讓它會「分解」不會「合成」，久而久之肌肉就會變少。肌肉使不上力，身體所承受的力量就不如既往，自然而然就會覺得全身很累、疲倦。

不過，如果真的患有高血糖時，可以反過來利用「胰島素阻抗」。在此時反向操作，更去從事重訓等運動鍛鍊肌肉，非但不會養分不足，還能幫助代謝，達到正向循環。

(中時電子報)