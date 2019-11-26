最近開始變冷了，不少人開始吃鍋暖身，最近也有網紅發佈影片分享，體驗全台最高麻辣鍋「麻辣45」的用餐感想，並發現這家麻辣鍋店配有露臺能俯瞰整個台北市，讓他直呼，簡直是跨年看煙火的好去處。

最近網紅Joeman在Youtube上發佈新影片，最近天氣變冷，吃鍋變成大家聚餐的選項之一，因此他決定和朋友一起去體驗位在微風信義45層樓，全台最高的麻辣鍋店「麻辣45」。只見Joeman上樓後拍到餐廳窗外的景致，能直接俯瞰整個台北市，還能看到台北101，根本就是網美景點，超適合跨年來。

用餐結束後，Joeman也綜合自己和朋友的感想表示，因為自己不太吃辣，而這次點中辣到讓他辣到吃不出哪個好吃，因此無辣不歡的朋友應該會很愛，但若不太吃辣建議還是點鴛鴦鍋比較保險。而這家店的景致絕對是最大賣點，餐廳附設的露臺可拍美照，又能看到台北101，因此很適合跨年來吃，不過，價位在麻辣鍋店中稍偏高。

影片曝光後也引來網友討論，「辣到思考人生」、「這應該是賣風景的」、「和牛油花好美，涮下去超好吃」，但是也有敢吃辣的網友回應，「我吃過正宗重慶火鍋，這家麻辣45 真的不錯，而且其實這家真的我覺得沒很辣，算是台灣人可以吃的」。

今天要來體驗全台灣最高樓層的麻辣鍋店！整個台北市盡收眼底～

(中時電子報)