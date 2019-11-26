2020總統大選將近，最新民調顯示，蔡賴配獲得55.2％支持，國政配則為26.3％，宋余配7.6％，「蔡賴配」領先「國政配」達29個百分點。對此，自由作家洛杉基直言，民進黨自己也不相信這個民調結果，否則不會如此氣急敗壞黑韓。

台灣民意基金會昨公布民調，55.2％支持蔡賴配，26.3％支持國政配，7.6％支持宋余配，4.3％尚未決定。此外，11月蔡賴配比10月蔡英文個人支持率高出9.1個百分點，而國政配比10月韓國瑜個人支持率減少4.8個百分點，宋余配比10月宋楚瑜個人支持率減少3.8個百分點。

對此，洛杉基在臉書指出，目前民調一面倒，蔡賴配支持度遙遙領先國政配，超過50%。但他認為，民進黨自己也不相信這個民調結果，否則不會如此氣急敗壞黑韓不止。

洛杉基也提及，過去十幾年的民調結果證實了一點，選前民調高過50%的，選後都一定會輸。

(中時電子報)