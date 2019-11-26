國民黨總統參選人韓國瑜26日台東傾聽之旅，在與農漁民座談完畢後，前往釋迦園初體驗，在農民教導下親手剪下成熟的釋迦，並在田間大啖「現挽」的釋迦，稱讚台東釋迦「又甜又香又軟」。

農民也提及農業缺工嚴重，也沒有年輕人願意返鄉接手，韓國瑜則表示，「如果收入不錯，還是會回來，就是怕回來後收入不足」。

身手俐落的剪下釋迦，韓國瑜邊品嘗釋迦邊表示，台東釋迦高達50億元的產值，如果沒辦法外銷，台東農業會受到很大的衝擊。

(中時 )