最近外送經濟興起，許多外送員為了賺錢，拼命跑單好幾個小時。日前一名23歲的外送員因為長時間騎車外送，導致蛋蛋一到傍晚就開始脹痛持續快4個月。就醫後，脫褲檢查發現他睪丸處爬滿一條條像蚯蚓的血管，快要將睪丸擠爆，讓醫生驚呆「精蟲恐死光了！」

ETtoday報導，亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑指出，這名外送員男子因為長時間騎車久坐，加上他蛋蛋的靜脈構造天生不良，血液回流受阻導致淤積，引發「精索靜脈曲張」，若再不來看醫生，恐導致睪丸縮小、影響精蟲品質、最嚴重恐精蟲死光光、不孕。

邱鴻傑說，男子經過超音波檢查，確診為「第三度靜脈曲張左側」，所幸發病時間短、精蟲還沒死光、蛋蛋沒萎縮。已請他要常常平躺休息，促進血液循環，但若仍感到疼痛，就需要開刀將不好的靜脈曲張取出。同時提醒，愛穿牛仔褲、太緊的三角褲、久站、久坐等，都會讓「精索靜脈曲張」病情加重。

(中時電子報)