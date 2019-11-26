呼應2020年總統大選熱門話題，勤美 誠品綠園道於即日起至12/23舉辦聖誕村長大選，候選人分別是1號紅鼻子馴鹿打出聖誕節要玩出新意的口號，而2號聖誕老人主張以老派溫暖傳遞聖誕心意，參加投票活動有機會將大獎偉士牌LX125帶回家。

勤美 誠品也要搭上總統大選熱潮，少了火藥味只有過節歡樂氣氛，當然馴鹿及聖誕老人不會有口水戰，用各自魅力拉票「紅鼻子馴鹿」使用1000公斤農用鐵牛車來改造，並推出9款由紅鼻子改造的聖誕球商品，「聖誕老人」以六尺高聖誕樹屋作為聖誕節不可或缺的精神標地，網羅17款獨一無二的聖誕明信片，守護手寫心意的聖誕傳統。

左／紅鼻子馴鹿不想只當聖誕老人的座騎，右／聖誕老人呼籲用手寫明信片傳心意。(圖／勤美 誠品提供)

聖誕村長大選投票時間為即日起至12/23截止為期32天，將於12/24進行計票，12/25聖誕節當天公告計票結果。投票所設於勤美 誠品綠園道1樓公益路大門戶外以及 B1樓會員中心，投票期間村民們只要憑全館單筆消費滿100元發票，或至紅鼻子馴鹿或聖誕老人競選總部不限金額消費，即可獲得一般版選票，另外在候選人競選總部周邊的街區店家，成立了各自的助選團隊，聖誕老人的助選員們有金典綠園道商場、今日密麻花、TOKU TOKU MATCHA、田樂、STAR HOSTEL，另外紅鼻子馴鹿的好夥伴們則是著手咖啡、晨熹社、本冊圖書館、美軍豆乳冰、綠光，至助選夥伴店家消費即可獲得特別版選票，並可兌換指定款版明信片乙張，試圖拉抬支持候選人的選情聲勢。

勤美誠品-2019聖誕村長大選-1樓西側戶外氣氛燈。(圖／勤美 誠品提供)

12/25聖誕節當天公開計票結果同時，將由勝選之候選人於支持的選票中抽出得獎者，可獲得大獎偉士牌LX125、Star Hostel兩天一夜雙人住宿券以及特別版即可拍，呼籲村民們多多賜票。(圖／勤美 誠品提供)

12/25聖誕節當天公開計票結果同時，將由勝選之候選人於支持的選票中抽出得獎者，可獲得大獎偉士牌LX125、Star Hostel兩天一夜雙人住宿券以及特別版即可拍，呼籲村民們多多賜票。

(中時電子報)