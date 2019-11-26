陳姓老農採收自家種植的蔬菜煮火鍋，疑因未留意農藥半衰期造成有機磷中毒（圖為農民耕種蔬菜情形，與新聞個案無關）。（陳淑娥攝）

光田綜合醫院急診醫學部主任林宗興指出，有機磷中毒患者緊急就醫後，透過施打解毒劑阿托品及巴姆，可有效解毒。（陳淑娥攝）

台中市龍井區7旬陳姓老農，日前因食用自種的蔬菜，造成有機磷中毒，一家3口出現頭昏、胸悶、冒汗、痙攣與呼吸衰竭等症狀，陸續至光田綜合醫院掛急診，其中1人甚至一度插管搶救，所幸經即時施打解毒劑治療後，一家人已平安康復。

急診醫學部主任林宗興指出，日前清晨4時許，病患一家人陸續抵達急診，最先就醫的是65歲的媽媽，到院時抽搐、呼吸困難，緊急插管維持呼吸道順暢，穩定生命徵象後送往加護病房觀察治療。

當天下午3時許，70歲陳爸爸和女兒一同到院探視媽媽，2人正要離開醫院，爸爸突然腳軟、精神恍惚、全身多汗、腹痛；女兒說，爸爸上午曾不舒服，但仍可維持精神到醫院探視媽媽，不料卻出現相似症狀。這時，大哥也抵達急診，全身大汗、腹痛、瞳孔縮小。

醫護警覺是群聚毒物暴露，病患家人想起爸爸種菜會噴農藥，前一晚吃火鍋，媽媽吃最多青菜，清晨就不適就醫，隔餐再把剩餘湯水加菜煮麵線，爸爸、大兒子就感到不適，經醫院同步抽血結果確診有機磷中毒。

林宗興解釋，中樞神經仰賴神經傳導物質「乙醯膽鹼」控制肌肉，乙醯膽鹼太少會影響記憶力；太多則使肌肉持續收縮、無法放鬆，導致控制呼吸和心跳的肌肉受影響進而威脅生命，仰賴「乙醯膽鹼酯酵素」分解調節。

然而，有機磷會阻斷上述分解作用，造成體內乙醯膽鹼濃度升高，使心跳變慢、腸胃蠕動增快、瞳孔縮小等症狀，嚴重會有抽搐、昏迷及呼吸抑制致死危險。

林宗興說，當確認患者為有機磷中毒，治療第一步須穩定其生命徵象，並緊急施打解毒劑「阿托品（Atropine）」救命，中止乙醯膽鹼過度刺激抑制肌肉，再施打第二種解毒劑「巴姆（PAM, Pralidoxime）」與體內有機磷結合，讓乙醯膽鹼與酵素調節恢復正常作用。

林宗興提醒，中毒症狀輕重與毒物種類、暴露量、時間、地點及暴露途徑皆有關係，即使是經驗豐富的農民也可能一時不慎中毒，民眾在使用農藥上要特別留意皮膚接觸及誤採誤食，除了施藥後在田地做記號標示外，也可在瓶身或其他地方註記，且最好有2人以上知曉施藥情況。

(中時 )