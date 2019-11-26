「AV第一花魁」明日花綺羅出道多年，不但在圈內闖蕩出高人氣，名氣更高到讓她拓展事業版圖，前進演藝圈及時尚界，而去年她推特自介突然寫了「現在不拍AV了」，也確實沒再推出謎片作品，只差公開宣布引退這一步，讓粉絲相當難過，不過傷心不用太久，因為她的接班人已經出現，那就是擁有同樣氣質與身材的深田詠美，AV達人證實，她擠進銷售網關鍵字前五名，未來人氣可能超越三上優亞跟高橋聖子。

AV達人一劍浣春秋在部落格「playno1」揭露一個新現象，表示雖然日本成人影片產業發達，女優的收入跟名氣不比一線女星低，但其實粉絲不都認得女優的名字，網站熱搜往往都是「巨乳」、「癡漢」等片子的關鍵字，但破天荒，有女優的名字擠進了TOP5熱搜關鍵字，那就是去年出道的深田詠美。

一劍浣春秋過去就曾經說過觀察最新一個月的銷售排行榜「我想暗黑界的下一個大魔神已經確定人選了」，而她不只作品賣得好，連推特追蹤人數都僅次於「AV最強天后」三上悠亞，現在又擠進熱搜關鍵字前5名，證明她在日本打遍天下無敵手，「FANZA成人大賞2020年的最優秀女優幾乎是她囊中物（如果有舉辦的話）、甚至有人直接認定她是明日花二世」，還大膽預言深田詠美成為一線女優大勢已定，會成為影響業界流行的超級大咖！

(中時電子報)